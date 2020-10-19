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OUTUBRO ROSA

Como tornar a alimentação de pacientes com câncer mais nutritiva

Ouça as orientações da nutricionista Roberta Larica

Publicado em 19 de Outubro de 2020 às 16:55

Publicado em 

19 out 2020 às 16:55
Adicionar folhas verdes escuras à alimentação é importante Crédito: Pexels
Neste mês do Outubro Rosa, Roberta Larica faz uma série de quadros voltados para pessoas diagnosticadas com câncer de mama. Nesta edição, a comentarista explica que a alimentação desses pacientes deve ser mais leve, limpa, e rica em nutrientes, para fortalecer o sistema imunológico. A dica é evitar alimentos industrializados e processados, e investir numa alimentação mais caseira - de preferência evitando condimentos.
Ouça:
Boa Mesa CBN - 19-10-20
"Priorizar uma dieta anti-inflamatória, mais mediterrânea, que ajude a cuidar não só de um ambiente menos inflamado, assim como prezar pelo cuidado das células saudáveis, é importante. Invista numa nutrição rica em frutas e verduras orgânicas; reduza carboidratos e coma folhas verdes escuras. Própolis e ômega 3 também são boas dicas"", salienta Larica. 

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