Como tornar a alimentação de pacientes com câncer mais nutritiva

Neste mês do Outubro Rosa, Roberta Larica faz uma série de quadros voltados para pessoas diagnosticadas com câncer de mama. Nesta edição, a comentarista explica que a alimentação desses pacientes deve ser mais leve, limpa, e rica em nutrientes, para fortalecer o sistema imunológico. A dica é evitar alimentos industrializados e processados, e investir numa alimentação mais caseira - de preferência evitando condimentos.