Como tornar a alimentação de pacientes com câncer mais nutritiva

Neste mês do Outubro Rosa, Roberta Larica faz uma série de quadros voltados para pessoas diagnosticadas com câncer de mama. Nesta edição, a comentarista explica que a alimentação desses pacientes deve ser mais leve, limpa, e rica em nutrientes, para fortalecer o sistema imunológico. A dica é evitar alimentos industrializados e processados, e investir numa alimentação mais caseira - de preferência evitando condimentos.
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Boa Mesa CBN - 19-10-20
"Priorizar uma dieta anti-inflamatória, mais mediterrânea, que ajude a cuidar não só de um ambiente menos inflamado, assim como prezar pelo cuidado das células saudáveis, é importante. Invista numa nutrição rica em frutas e verduras orgânicas; reduza carboidratos e coma folhas verdes escuras. Própolis e ômega 3 também são boas dicas"", salienta Larica.