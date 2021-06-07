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Como selecionar melhor os carboidratos da sua dieta

As orientações são da nutricionista Roberta Larica!

Publicado em 07 de Junho de 2021 às 17:44

Publicado em 

07 jun 2021 às 17:44
Macarrão, linguine, carboidrato, massa
O assunto é carboidrato! Crédito: Pexels
Você é aquela pessoa apaixonada por pães, macarrão e afins? Então esta edição do Boa Mesa CBN é para você! Sim, é hora de falarmos dos carboidratos. Ou melhor: do seu excesso! Assunto para Roberta Larica, que explica como selecionar melhor os carboidratos para a sua dieta.
"Quando pensamos em carboidrato precisamos entender quanto, quando e como consumi-los. O que pode ser um grupo alimentar importante como fonte de energia para o corpo, com escolhas erradas pode se tornar um grande 'vilão' da nossa saúde, interferindo nos níveis de glicose, no ganho de gordura abdominal, no fígado e até na obesidade", afirma Roberta.
Boa Mesa CBN - 07/06/2021

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