Como selecionar melhor os carboidratos da sua dieta

Você é aquela pessoa apaixonada por pães, macarrão e afins? Então esta edição do Boa Mesa CBN é para você! Sim, é hora de falarmos dos carboidratos. Ou melhor: do seu excesso! Assunto para Roberta Larica, que explica como selecionar melhor os carboidratos para a sua dieta.

"Quando pensamos em carboidrato precisamos entender quanto, quando e como consumi-los. O que pode ser um grupo alimentar importante como fonte de energia para o corpo, com escolhas erradas pode se tornar um grande 'vilão' da nossa saúde, interferindo nos níveis de glicose, no ganho de gordura abdominal, no fígado e até na obesidade", afirma Roberta.