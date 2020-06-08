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BOA MESA CBN

Como montar um prato de comida saudável em pouco tempo

Ouça a edição do Boa Mesa CBN desta segunda-feira (08)

Publicado em 08 de Junho de 2020 às 16:23

Publicado em 

08 jun 2020 às 16:23
Prato leve Crédito: A Confeitaria/Divulgação
Mesmo diante do cenário de pandemia do novo coronavírus, muitas pessoas ainda precisam conciliar as tarefas do dia a dia, família e home office, o que tem sido um verdadeiro desafio. Pensando nisso, nesta edição do Boa Mesa CBN, a comentarista Roberta Larica explica como aproveitar o pouco tempo para a cozinha sem deixar a alimentação saudável de lado. A nutricionista traz importantes orientações para quem deseja montar pratos saudáveis rapidamente e sem estresse. Destaque para congelamento dos alimentos pré-cozidos ou já fatiados, ou mesmo juntar pequenas quantidades de hortifrutigranjeiros e levar ao forno, por exemplo. 
Que tal já começar a preparar nessa segunda a sua rotina para a semana? Ouça as dicas!
BOA MESA CBN - 08-06-20
 
 

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