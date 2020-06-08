Como montar um prato de comida saudável em pouco tempo

Mesmo diante do cenário de pandemia do novo coronavírus, muitas pessoas ainda precisam conciliar as tarefas do dia a dia, família e home office, o que tem sido um verdadeiro desafio. Pensando nisso, nesta edição do Boa Mesa CBN, a comentarista Roberta Larica explica como aproveitar o pouco tempo para a cozinha sem deixar a alimentação saudável de lado. A nutricionista traz importantes orientações para quem deseja montar pratos saudáveis rapidamente e sem estresse. Destaque para congelamento dos alimentos pré-cozidos ou já fatiados, ou mesmo juntar pequenas quantidades de hortifrutigranjeiros e levar ao forno, por exemplo.