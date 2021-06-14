Como manter uma dieta proteica, mesmo com o preço da carne nas alturas

Nesta edição do Boa Mesa CBN, Roberta Larica fala sobre mais um nutriente essencial na alimentação: a proteína. Com as carnes cada vez mais caras - a alta acumulada em 12 meses já chega a 35,68%, segundo dados do IPCA-15 (Índice Nacional de Preços ao Consumidor - Amplo 15) divulgados no final de maio, a comentarista vai explicar se é possível manter uma dieta proteica e o consumo ideal de carnes gastando menos. Larica aponta ainda a importância do consumo de carnes pelo menos uma vez na semana e indica opções mais baratas de proteínas. Ouça: