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ROBERTA LARICA

Como manter a boa alimentação das crianças nas férias

Ouça as orientações da nutricionista Roberta Larica

Publicado em 04 de Janeiro de 2021 às 18:02

Publicado em 

04 jan 2021 às 18:02
Manter rotina de alimentação é desafio para pais e filhos Crédito: August de Richelieu/Pexels
As férias infantis chegaram, e mesmo com as crianças em casa por conta da pandemia, os pais tendem a relaxar quando o assunto é a alimentação. Pensando nisso, nesta edição do Boa Mesa CBN, Roberta Larica dá dicas de como manter a boa alimentação dos pequenos durante o período de férias. Ouça as orientações:
Boa Mesa CBN - 04-01-21.mp3
AS DICAS DA ROBERTA:
- Mantenha a rotina dos horários de alimentação;
- O acordar e o dormir influenciam na alimentação! Tente não alterá-los;
- Pais, participem da alimentação dos filhos! O momento de férias é uma ótima oportunidade para isso;
- Leve os pequenos à feira, plante mudas, faça receitas práticas na cozinha;
- E lembre-se: atividade física é essencial!

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