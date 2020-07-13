Como as mudanças na rotina podem interferir na sua saúde intestinal

Nesta edição do "Boa Mesa CBN", a comentarista Roberta Larica traz como destaque que as mudanças de rotina nos últimos meses, provocadas por conta da pandemia do novo coronavírus, podem interferir na sua saúde intestinal. Excesso de preocupação, novos horários e estresse são alguns dos fatores que podem deixar a flora intestinal desregulada. Pensando nisso, Roberta traz dicas sobre como utilizar a alimentação como aliada ainda mais nesse período.