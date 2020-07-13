Como as mudanças na rotina podem interferir na sua saúde intestinal

Nesta edição do "Boa Mesa CBN", a comentarista Roberta Larica traz como destaque que as mudanças de rotina nos últimos meses, provocadas por conta da pandemia do novo coronavírus, podem interferir na sua saúde intestinal. Excesso de preocupação, novos horários e estresse são alguns dos fatores que podem deixar a flora intestinal desregulada. Pensando nisso, Roberta traz dicas sobre como utilizar a alimentação como aliada ainda mais nesse período.
Ouça as orientações completas:
BOA MESA CBN - 13-07-20
"É ali no intestino onde temos os 'soldados' que funcionam como barreira de proteção para vírus e bactérias. Se a gente está comendo muita carne vermelha, açúcares e se excede na bebida alcoólica, isso destrói parte das nossas bactérias de defesa e desregula a flora. Assim, ele fica mais sensível e prejudica o organismo, como um todo".