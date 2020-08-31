Como a nutrição pode mapear os caminhos para uma vida mais saudável

O Dia do Nutricionista é comemorado nesta segunda-feira, dia 31 de agosto. Para celebrar a data, nesta edição do Boa Mesa CBN, Roberta Larica preparou uma conversa pra lá especial e esclareceu, junto aos ouvintes, as principais dúvidas que sempre aparecem sobre o mundo da nutrição. Você vai poder acompanhar ainda o depoimento do ouvinte José Rafael de 39 anos, que acompanhando o quadro, passou a seguir as orientações de alimentação saudável e teve sua vida transformada. Ouça!