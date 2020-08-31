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BOA MESA CBN

Como a nutrição pode mapear os caminhos para uma vida mais saudável

Ouça a edição desta segunda-feira (31) do Boa Mesa CBN, com Roberta Larica!

Publicado em 31 de Agosto de 2020 às 17:31

Publicado em 

31 ago 2020 às 17:31
Dia do Nutricionista Crédito: Pixabay
O Dia do Nutricionista é comemorado nesta segunda-feira, dia 31 de agosto. Para celebrar a data, nesta edição do Boa Mesa CBN, Roberta Larica preparou uma conversa pra lá especial e esclareceu, junto aos ouvintes, as principais dúvidas que sempre aparecem sobre o mundo da nutrição. Você vai poder acompanhar ainda o depoimento do ouvinte José Rafael de 39 anos, que acompanhando o quadro, passou a seguir as orientações de alimentação saudável e teve sua vida transformada. Ouça!
BOA MESA CBN - 31-08-20

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