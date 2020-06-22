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BOA MESA CBN

Como a nutrição pode ajudar a aumentar a resiliência imunológica?

Ouça a edição desta segunda-feira (22) do quadro Boa Mesa CBN, com Roberta Larica!

Publicado em 22 de Junho de 2020 às 17:02

Publicado em 

22 jun 2020 às 17:02
Gengibre, açafrão, e pimenta-do-reino são alguns dos temperos que já são produzidos em solo capixaba Crédito: Reprodução
Nesta edição do Boa Mesa CBN, Roberta Larica destaca que a pandemia do novo coronavírus trouxe o termo "resiliência imunológica" para o centro da discussão. O questionamento abordado por especialistas é: como sermos mais fortes contra os inimigos "invisíveis?". É deste ponto que parte o tema deste edição do quadro: a nossa nutrição pode auxiliar, sim, na nossa resiliência e na capacidade do corpo em administrar diversas alterações imunológicas ao longo da vida. De forma prática, como aplicar isso na alimentação do dia a dia e em família? O segredo é uma alimentação anti-inflamatória: frutas, verduras, gengibre, açafrão e própolis são alguns dos alimentos que podem fazer toda diferença na sua vida. E, claro, sempre vale a dica de ficar atento ao estresse e cuidar do sono. Ouça!
BOA MESA CBN - 22-06-20

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