Como a nutrição pode ajudar a aumentar a resiliência imunológica?

Nesta edição do Boa Mesa CBN, Roberta Larica destaca que a pandemia do novo coronavírus trouxe o termo "resiliência imunológica" para o centro da discussão. O questionamento abordado por especialistas é: como sermos mais fortes contra os inimigos "invisíveis?". É deste ponto que parte o tema deste edição do quadro: a nossa nutrição pode auxiliar, sim, na nossa resiliência e na capacidade do corpo em administrar diversas alterações imunológicas ao longo da vida. De forma prática, como aplicar isso na alimentação do dia a dia e em família? O segredo é uma alimentação anti-inflamatória: frutas, verduras, gengibre, açafrão e própolis são alguns dos alimentos que podem fazer toda diferença na sua vida. E, claro, sempre vale a dica de ficar atento ao estresse e cuidar do sono. Ouça!