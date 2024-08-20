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Boa Mesa CBN

Comida de verdade: os benefícios de evitar alimentos industrializados

Ouça os comentários de Roberta Larica

Publicado em 20 de Agosto de 2024 às 18:30

Publicado em 

20 ago 2024 às 18:30
Alimentação saudável
Alimentação saudável Crédito: Pexels
Nesta edição de "Boa Mesa CBN", a comentarista Roberta Larica fala dos benefícios de evitar comida industrializada na hora de se alimentar e priorizar "comida de verdade". Ouça a conversa completa!
Boa Mesa CBN - 19-08-24

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