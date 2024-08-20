Comida de verdade: os benefícios de evitar alimentos industrializados

Nesta edição de "Boa Mesa CBN", a comentarista Roberta Larica fala dos benefícios de evitar comida industrializada na hora de se alimentar e priorizar "comida de verdade". Ouça a conversa completa!
Boa Mesa CBN - 19-08-24
Publicado em 20 de Agosto de 2024 às 18:30
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