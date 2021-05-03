Comida caseira pode ser aliada da sua saúde; confira as dicas

Com a correria do dia a dia, é cada vez mais comum a tendência de se cozinhar cada vez menos. Afinal, para a rotina de muita gente, ir para a cozinha demanda tempo, concentração e planejamento. Mas nesta edição do Boa Mesa CBN, Roberta Larica destaca: comer comida caseira nos proporciona uma alimentação mais saudável e pode auxiliar na prevenção de doenças.