Comida caseira pode ser aliada da sua saúde; confira as dicas

Com a correria do dia a dia, é cada vez mais comum a tendência de se cozinhar cada vez menos. Afinal, para a rotina de muita gente, ir para a cozinha demanda tempo, concentração e planejamento. Mas nesta edição do Boa Mesa CBN, Roberta Larica destaca: comer comida caseira nos proporciona uma alimentação mais saudável e pode auxiliar na prevenção de doenças.
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"No final das contas, com o crescimento da indústria alimentícia, e o nosso corre-corre, as pessoas começam a optar por pratos práticos e alimentos muito industrializados. E muitos desses produtos processados e congelados contém muito sódio, açúcar, amido... Assim, aumenta glicose, favorece ganhar mais peso... Preparando uma refeição com temperos in natura, por exemplo, você consegue controlar o que está indo à sua mesa", explica. Ouça as orientações.