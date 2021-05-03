Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

NUTRIÇÃO

Comida caseira pode ser aliada da sua saúde; confira as dicas

Ouça as orientações da nutricionista Roberta Larica

Publicado em 03 de Maio de 2021 às 16:39

Publicado em 

03 mai 2021 às 16:39
Roberta Larica fala da importância de uma alimentação caseira Crédito: Pexels
Com a correria do dia a dia, é cada vez mais comum a tendência de se cozinhar cada vez menos. Afinal, para a rotina de muita gente, ir para a cozinha demanda tempo, concentração e planejamento. Mas nesta edição do Boa Mesa CBN, Roberta Larica destaca: comer comida caseira nos proporciona uma alimentação mais saudável e pode auxiliar na prevenção de doenças.
Bos Mesa CBN - 03-05-21.mp3
"No final das contas, com o crescimento da indústria alimentícia, e o nosso corre-corre, as pessoas começam a optar por pratos práticos e alimentos muito industrializados. E muitos desses produtos processados e congelados contém muito sódio, açúcar, amido... Assim, aumenta glicose, favorece ganhar mais peso... Preparando uma refeição com temperos in natura, por exemplo, você consegue controlar o que está indo à sua mesa", explica. Ouça as orientações.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados