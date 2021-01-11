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EXAGEROU NA COMIDA?

Comece o ano fazendo um "detox" alimentar; saiba como

Ouça as dicas da nutricionista Roberta Larica

Publicado em 11 de Janeiro de 2021 às 18:02

Publicado em 

11 jan 2021 às 18:02
Após o exagero alimentar vem o detox! Crédito: Sean Hayes/Pexels
Exagerou na comida nos primeiros dias do ano? E na bebida? Então esta edição do Boa Mesa CBN é para você! Roberta Larica dá dicas de como fazer uma desintoxicação e recolocar a alimentação nos eixos.
Ouça as orientações completas!
Boa Mesa CBN - 11- 01-21.mp3
"A 'detoxicação' é um processo natural do nosso organismo, que acontece diariamente. Porém, podemos potencializar essa capacidade de eliminar toxinas e o edema através de um alimentação rica em alguns nutrientes específicos, como complexo B, aminoácidos e vitamina C", explica a comentarista. 

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