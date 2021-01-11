Comece o ano fazendo um "detox" alimentar; saiba como

Exagerou na comida nos primeiros dias do ano? E na bebida? Então esta edição do Boa Mesa CBN é para você! Roberta Larica dá dicas de como fazer uma desintoxicação e recolocar a alimentação nos eixos.
Ouça as orientações completas!
Boa Mesa CBN - 11- 01-21.mp3
"A 'detoxicação' é um processo natural do nosso organismo, que acontece diariamente. Porém, podemos potencializar essa capacidade de eliminar toxinas e o edema através de um alimentação rica em alguns nutrientes específicos, como complexo B, aminoácidos e vitamina C", explica a comentarista.