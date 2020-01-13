Carne vermelha: existe quantidade de consumo segura?

Você é daquele tipo que não abre mão de um churrasco no final de semana ou no restaurante durante a semana? Nesta edição do "Boa Mesa CBN", a comentarista Roberta Larica traz como destaque nutricional a carne vermelha. Em meio a tantas dúvidas sobre suas reais propriedades, ela aponta quais são os riscos para a saúde, em meio a seu consumo em excesso.