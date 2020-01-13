Carne vermelha: existe quantidade de consumo segura?

Você é daquele tipo que não abre mão de um churrasco no final de semana ou no restaurante durante a semana? Nesta edição do "Boa Mesa CBN", a comentarista Roberta Larica traz como destaque nutricional a carne vermelha. Em meio a tantas dúvidas sobre suas reais propriedades, ela aponta quais são os riscos para a saúde, em meio a seu consumo em excesso.
"A Organização Mundial da Saúde coloca como saudável o consumo de 300g por semana. O que importa é o equilíbrio que a gente deve buscar na alimentação, para ter acesso ao maior número de nutrientes, como isso vai influenciar na saúde intestinal, por exemplo", diz.
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Boa Mesa CBN - 13-01-20