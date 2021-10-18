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Capacidade do corpo transformar alimentos em energia não diminui com o tempo, diz estudo

Ouça a nutricionista Roberta Larica

Publicado em 18 de Outubro de 2021 às 17:23

Publicado em 

18 out 2021 às 17:23
Comida, comer, alimentação, refeição
Metabolização da alimentação em pauta Crédito: Freepik
Nesta edição do Boa Mesa CBN, Roberta Larica destaca o estudo sobre o metabolismo dos seres humanos, envolvendo cientistas de 29 países, que chegou a um resultado surpreendente! Ao contrário do que se imaginava, eles concluíram que a capacidade do corpo humano transformar alimentos em energia não diminui com o passar dos anos. O consórcio de pesquisadores avaliou 6,6 mil pessoas - de recém-nascidos a nonagenários - e descobriu que entre os 20 e 60 anos não há uma mudança significativa no ritmo com que nosso corpo queima as calorias. Ouça:
Boa Mesa CBN - 18/10/2021

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