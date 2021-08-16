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Cansado? Descubra os alimentos que ajudam no combate contra a fadiga

As orientações são da nutricionista Roberta Larica

Publicado em 16 de Agosto de 2021 às 17:45

Publicado em 

16 ago 2021 às 17:45
Cansado? Roberta Larica indica alimentos que dão mais energia e disposição
Cansado? Roberta Larica indica alimentos que dão mais energia e disposição Crédito: Pexels
No corre-corre do dia a dia, em meio aos seus compromissos, você tem se sentido mais cansado, com aquela sensação de fadiga? Pensando nisso, nesta edição do Boa Mesa CBN, Roberta Larica apresenta alimentos que aumentam sua energia e dão mais disposição. "Alimentos ricos em vitaminas do complexo B, coenzima Q10, ferro e aminoácidos são essenciais para nutrição das nossas mitocôndrias, a 'fábrica' de energia dentro das nossas células. A dica é: aumentar o consumo de grãos, cereais, carnes, ovos, sementes e peixes, para dar uma energia extra para quem vive cansado. Alimentação e estilo de vida caminham juntos", explica. Ouça:
Boa Mesa CBN - 16/08/2021

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