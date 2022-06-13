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Boa Mesa CBN

Branco, parboilizado, integral: tudo sobre arroz e a opção mais saudável

Ouça a nutricionista Roberta Larica

Publicado em 13 de Junho de 2022 às 17:16

Publicado em 

13 jun 2022 às 17:16
Arroz
Arroz Crédito: Pexels
Nesta edição do Boa Mesa CBN, o tema é arroz! Qual é a opção mais saudável: o arroz branco, parboilizado ou integral? Além deles, existem ainda outras opções que você encontra no mercado. Ouça:
Boa Mesa CBN - 13/06/2022

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