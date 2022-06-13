Branco, parboilizado, integral: tudo sobre arroz e a opção mais saudável

Nesta edição do Boa Mesa CBN, o tema é arroz! Qual é a opção mais saudável: o arroz branco, parboilizado ou integral? Além deles, existem ainda outras opções que você encontra no mercado. Ouça:
Boa Mesa CBN - 13/06/2022
Publicado em 13 de Junho de 2022 às 17:16
Publicado em
Este vídeo pode te interessar
Tópicos Relacionados
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta