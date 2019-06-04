Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

BOA MESA CBN

Bons hábitos alimentares se aprendem em família

Ouça as dicas da nutricionista Roberta Larica

Publicado em 03 de Junho de 2019 às 21:11

Publicado em 

03 jun 2019 às 21:11
Há boas opções também fora de casa? Crédito: Reprodução/Pixabay
Um estudo da Universidade de Montreal constatou que refeições em família podem ajudar em melhores hábitos de alimentação. Por isso, neste quadro "Boa Mesa CBN", a comentarista Roberta Larica propõe aos pais e filhos: “que tal comer bem em família?”. A comentarista dá dicas e fala ainda sobre a importância da alimentação saudável e o impacto na vida adulta de se alimentar bem na infância.
Boa Mesa CBN - 03-06-19
Este tema estará presente na palestra ‘Meu filho é ruim de garfo. E agora?’, a segunda do projeto ‘Encontros do Saber’, que é uma parceria da Rede Gazeta com a Casa do Saber Rio. O evento, que acontece na próxima quarta-feira (5), no auditório da Rede Gazeta, vai contar com a participação, além de Roberta Larica, da nutricionista e apresentadora do GNT Gabriela Kapim. As inscrições estão esgotadas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Chrigor Lisboa
Caso Chrigor: quais os sintomas de hemorragia digestiva?
Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados