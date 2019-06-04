Bons hábitos alimentares se aprendem em família

Um estudo da Universidade de Montreal constatou que refeições em família podem ajudar em melhores hábitos de alimentação. Por isso, neste quadro "Boa Mesa CBN", a comentarista Roberta Larica propõe aos pais e filhos: “que tal comer bem em família?”. A comentarista dá dicas e fala ainda sobre a importância da alimentação saudável e o impacto na vida adulta de se alimentar bem na infância.

Este tema estará presente na palestra ‘Meu filho é ruim de garfo. E agora?’, a segunda do projeto ‘Encontros do Saber’, que é uma parceria da Rede Gazeta com a Casa do Saber Rio. O evento, que acontece na próxima quarta-feira (5), no auditório da Rede Gazeta, vai contar com a participação, além de Roberta Larica, da nutricionista e apresentadora do GNT Gabriela Kapim. As inscrições estão esgotadas.