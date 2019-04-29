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Boa alimentação evita doenças ligadas à obesidade

Nesta edição do Boa Mesa CBN a comentarista Roberta Larica traz as orientações sobre como a alimentação pode ser uma aliada a evitar doenças ligadas à obesidade e suas consequências

Publicado em 29 de Abril de 2019 às 18:59

Publicado em 

29 abr 2019 às 18:59
A obesidade atinge um em cada cinco brasileiros, apontam dados do Ministério de Saúde. Em dez anos, a população obesa no país passou de 11,8% em 2006 para 18,9% em 2016, informa o ministério. Pensando nisso, nesta edição do Boa Mesa CBN a comentarista Roberta Larica traz as orientações sobre como a alimentação pode ser uma aliada a evitar doenças ligadas à obesidade e suas consequências. O consumo de frutas, verduras, cereais e sucos - além de variar e ficar atento à quantidade de cada elemento na sua dieta - são dicas fundamentais. Confira!
Boa Mesa CBN - 29-04-19.mp3

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