Atenção aos corantes e aditivos químicos na sua alimentação

O tema desta edição do Boa Forma CBN foi motivado pela dúvida do ouvinte William. Em destaque, o questionamento: "o que devo fazer para reduzir o consumo de corantes e aditivos químicos na minha alimentação?". A comentarista Roberta Larica traz as principais dicas e orienta sobre como evitá-los na alimentação. Confira:

Roberta analisa que é preciso ter o hábito de observar os rótulos. "Muita gente não consegue ler as informações da tabela nutricional e não percebe a proporção. Por exemplo, numa embalagem, a tabela é feita pelo peso do produto e não a quantidade que está embalada. Importante: o primeiro ingrediente é aquele que foi mais usado na composição", diz.