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BOA MESA CBN

Atenção aos corantes e aditivos químicos na sua alimentação

Entenda o que observar nos rótulos dos alimentos

Publicado em 18 de Novembro de 2019 às 19:47

Publicado em 

18 nov 2019 às 19:47
Supermercado: leia os rótulos antes da compra Crédito: Fernando Madeira
O tema desta edição do Boa Forma CBN foi motivado pela dúvida do ouvinte William. Em destaque, o questionamento: "o que devo fazer para reduzir o consumo de corantes e aditivos químicos na minha alimentação?". A comentarista Roberta Larica traz as principais dicas e orienta sobre como evitá-los na alimentação. Confira:
 
Boa Mesa CBN - 18-11-19
Roberta analisa que é preciso ter o hábito de observar os rótulos. "Muita gente não consegue ler as informações da tabela nutricional e não percebe a proporção. Por exemplo, numa embalagem, a tabela é feita pelo peso do produto e não a quantidade que está embalada. Importante: o primeiro ingrediente é aquele que foi mais usado na composição", diz.

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