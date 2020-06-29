As dúvidas sobre suplementação de vitaminas: atenção com o corpo

Nesta edição do "Boa Mesa CBN", a comentarista Roberta Larica, a pedido de ouvintes, responde a dúvidas relacionadas ao tema de suplementação alimentar. Entre as dúvidas, um ouvinte questiona: "Tomar reposição de vitaminas, como complexo B, vitamina C e D, ajudam nesse momento para fortalecer a imunidade?". De início, Roberta Larica traz a explicação que "quando a gente fala em suplementação já se sabe que algo está faltando no estoque do organismo dessa pessoa. Então, esse trabalho de suplementação precisa ser feito de forma equilibrada e responsável".