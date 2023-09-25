Aposte nas frutas: a onda de calor e cuidados com a alimentação

Nesta edição do Boa Mesa CBN, a comentarista Roberta Larica dá dicas de cuidados com a alimentação durante esta onda de calor que atinge o Espírito Santo. Ouça a conversa completa!
Boa Mesa CBN - 25-09-23
Publicado em 25 de Setembro de 2023 às 17:53
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