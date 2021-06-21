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Festa junina em casa

Alternativas saudáveis para você saborear cocada, canjica, milho e pipoca

Ouça as dicas da nutricionista Roberta Larica

Publicado em 21 de Junho de 2021 às 17:29

Publicado em 

21 jun 2021 às 17:29
Milho, milho verde, milho cozido, festa junina
Milho cozido é uma alternativa saudável para saborear nas festas juninas Crédito: Pixabay
Nesta edição do Boa Mesa CBN, Roberta Larica dá dicas para montar um cardápio típico das festas juninas, mas com alternativas saudáveis, para celebrar o clima da data dentro de casa. Afinal, ainda em meio à pandemia, não é hora de aglomerar e será mais um ano sem grandes festividades. "A dica, em geral, é o que posso fazer para substituir o excesso de açúcar e gordura dos pratos por opções deliciosas, saudáveis e, principalmente, mais naturais e brasileiros". A comentarista separou algumas delas: cocada com coco natural e banana, milho cozido, pipoca de panela com açafrão e canjica com leite de coco natural.
Boa Mesa CBN - 21/06/2021

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