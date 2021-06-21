Alternativas saudáveis para você saborear cocada, canjica, milho e pipoca

Nesta edição do Boa Mesa CBN, Roberta Larica dá dicas para montar um cardápio típico das festas juninas, mas com alternativas saudáveis, para celebrar o clima da data dentro de casa. Afinal, ainda em meio à pandemia, não é hora de aglomerar e será mais um ano sem grandes festividades. "A dica, em geral, é o que posso fazer para substituir o excesso de açúcar e gordura dos pratos por opções deliciosas, saudáveis e, principalmente, mais naturais e brasileiros". A comentarista separou algumas delas: cocada com coco natural e banana, milho cozido, pipoca de panela com açafrão e canjica com leite de coco natural.