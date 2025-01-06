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Boa Mesa CBN

Alimentos que você deve consumir – e evitar – no verão e nas praias!

Ouça os comentários de Roberta Larica

Publicado em 06 de Janeiro de 2025 às 17:38

Publicado em 

06 jan 2025 às 17:38
Atenção redobrada com alimentação e hidratação no verão
Atenção redobrada com alimentação e hidratação no verão Crédito: Pixabay
Especialistas apontam: manter uma dieta equilibrada no verão, garantindo a obtenção de nutrientes essenciais para o bom funcionamento do organismo é fundamental. Pensando nisso, nesta edição do Boa Mesa CBN a comentarista Roberta Larica traz dicas e orientações de alimentos que devemos consumir, e também evitar, no verão e nas praias. Entre as dicas estão priorizar alimentos ricos em água, como frutas e verduras (melancia e pepino), que possuem alta densidade de água, contribuem para a hidratação do corpo e são boas pedidas para enfrentar o calor. Ouça a conversa completa!
Boa Mesa CBN - 06-01-25

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