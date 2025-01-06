Alimentos que você deve consumir – e evitar – no verão e nas praias!

Especialistas apontam: manter uma dieta equilibrada no verão, garantindo a obtenção de nutrientes essenciais para o bom funcionamento do organismo é fundamental. Pensando nisso, nesta edição do Boa Mesa CBN a comentarista Roberta Larica traz dicas e orientações de alimentos que devemos consumir, e também evitar, no verão e nas praias. Entre as dicas estão priorizar alimentos ricos em água, como frutas e verduras (melancia e pepino), que possuem alta densidade de água, contribuem para a hidratação do corpo e são boas pedidas para enfrentar o calor. Ouça a conversa completa!