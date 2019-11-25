Alimentos para trazer bem-estar na reta final do ano

Chegando na reta final do ano, muitas pessoas podem sentir mais estresse, cansaço e fadiga. E isso pode acabar refletindo na alimentação. Mas será que isso também não se refletiu ao longo do ano? Neste "Boa Mesa CBN", a comentarista Roberta Larica traz um seleção dos alimentos que podem te auxiliar na melhoria do bem-estar nessa reta final de 2019. Confira: