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BOA MESA CBN

Alimentos para trazer bem-estar na reta final do ano

As dicas para trazer mais conforto alimentar até a ceia de Natal

Publicado em 25 de Novembro de 2019 às 19:36

Publicado em 

25 nov 2019 às 19:36
Ceia de Natal Crédito: Gabriel Lordêllo/Arquivo
Chegando na reta final do ano, muitas pessoas podem sentir mais estresse, cansaço e fadiga. E isso pode acabar refletindo na alimentação. Mas será que isso também não se refletiu ao longo do ano? Neste "Boa Mesa CBN", a comentarista Roberta Larica traz um seleção dos alimentos que podem te auxiliar na melhoria do bem-estar nessa reta final de 2019. Confira:
Boa Mesa CBN - 25-11-19.mp3
Conheça os produtos para inserir na sua rotina:
- chá verde - opção de consumir gelado, já que o tempo mais quente pode trazer desconforto com a temperatura da bebida
- gengibre
- própolis
- pólen e geleia real.
 

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