Alimentos e dietas que podem ajudar no combate ao câncer de mama

No Brasil, a estimativa do Instituto Nacional de Câncer (Inca) para 2021 é de 66 mil novos diagnósticos e mais de 18 mil mortes por câncer de mama. Diante desse cenário, nesta edição do Boa Mesa CBN, Roberta Larica elenca alimentos que ajudam no tratamento e prevenção da doença, além de outras atitudes e mudanças de hábitos que também se encaixam como preventivos. "Aumentar o consumo de alimentos orgânicos, em especial, as crucíferas, como brócolis, couve, repolho e couve flor", explica. Ouça as explicações completas!