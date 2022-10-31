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Boa Mesa CBN

Alimentos e dietas que podem ajudar no combate ao câncer de mama

Confira as dicas da comentarista Roberta Larica

Publicado em 31 de Outubro de 2022 às 18:14

Publicado em 

31 out 2022 às 18:14
Alimentação saudável
Alimentação saudável Crédito: Pixabay
No Brasil, a estimativa do Instituto Nacional de Câncer (Inca) para 2021 é de 66 mil novos diagnósticos e mais de 18 mil mortes por câncer de mama. Diante desse cenário, nesta edição do Boa Mesa CBN, Roberta Larica elenca alimentos que ajudam no tratamento e prevenção da doença, além de outras atitudes e mudanças de hábitos que também se encaixam como preventivos. "Aumentar o consumo de alimentos orgânicos, em especial, as crucíferas, como brócolis, couve, repolho e couve flor", explica. Ouça as explicações completas!
Boa Mesa CBN - 31-10-22

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