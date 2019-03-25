Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

BOA MESA CBN

Alimentos antioxidantes podem auxiliar no combate à depressão

Vale lembrar que o papel dos antioxidantes é proteger as células sadias do nosso organismo contra a ação oxidante dos radicais livres. Confira mais detalhes no quadro Boa Mesa CBN, com a comentarista e nutricionista Roberta Larica

Publicado em 25 de Março de 2019 às 19:23

Publicado em 

25 mar 2019 às 19:23
Que uma dieta variada e rica em nutrientes como frutas, por exemplo, traz benefícios ao nosso organismo já não é segredo e é amplamente discutida entre especialistas da área da nutrição. Mas nesta edição do Boa Mesa CBN a comentarista Roberta Larica vai além: ela detalha como, em especial, os alimentos antioxidantes podem auxiliar no combate à depressão, por exemplo. Vale lembrar que o papel dos antioxidantes é proteger as células sadias do nosso organismo contra a ação oxidante dos radicais livres. Confira!
Boa Mesa CBN - 25-03-19.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 03/06/2026
Cartórios - 03/06/2026
Editais e Avisos - 03/06/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados