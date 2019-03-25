Que uma dieta variada e rica em nutrientes como frutas, por exemplo, traz benefícios ao nosso organismo já não é segredo e é amplamente discutida entre especialistas da área da nutrição. Mas nesta edição do Boa Mesa CBN a comentarista Roberta Larica vai além: ela detalha como, em especial, os alimentos antioxidantes podem auxiliar no combate à depressão, por exemplo. Vale lembrar que o papel dos antioxidantes é proteger as células sadias do nosso organismo contra a ação oxidante dos radicais livres. Confira!