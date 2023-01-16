Alimentação saudável e envelhecimento: a importância das cores na dieta

Nesta edição do Boa Mesa CBN, a comentarista Roberta Larica traz como destaque que uma alimentação colorida, com presença de antioxidantes variados, pode ajudar na nutrição e no envelhecimento. Ouça a conversa completa!
Boa Mesa CBN - 16-01-23
Publicado em 16 de Janeiro de 2023 às 17:58
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