Alimentação no verão: o que observar ao comer na praia

Estamos no verão e, claro, os cuidados com a alimentação devem ser redobrados, principalmente por causa da alta temperatura. Neste quadro "Boa Mesa CBN", a comentarista Roberta Larica faz um tira-dúvidas sobre o assunto. "Um dos pontos principais que devemos observar é o condicionamento dos alimentos que consumimos na praia. Observar a higiene dos recipientes e como eles são transportados e vendidos podem fazer a diferença na escolha", explica.
E ela ainda revela o tempo necessário para consumo dos alimentos com segurança. "Só pra se ter ideia, o tempo de duração do alimento após o preparo é de três horas. Isso vale para o que levamos da nossa casa também", alerta.
Acompanhe as explicações:
Boa Mesa CBN - 14-01-19