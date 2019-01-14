Alimentação no verão: o que observar ao comer na praia

Estamos no verão e, claro, os cuidados com a alimentação devem ser redobrados, principalmente por causa da alta temperatura. Neste quadro "Boa Mesa CBN", a comentarista Roberta Larica faz um tira-dúvidas sobre o assunto. "Um dos pontos principais que devemos observar é o condicionamento dos alimentos que consumimos na praia. Observar a higiene dos recipientes e como eles são transportados e vendidos podem fazer a diferença na escolha", explica.