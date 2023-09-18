Alimentação, glicose elevada e diabetes: nutricionista esclarece dúvidas

Nesta edição do Boa Mesa CBN, a comentarista Roberta Larica responde às dúvidas dos ouvintes que envolvem temas de alimentação, glicose elevada e diabetes. Ouça a conversa completa!
Boa Mesa CBN - 18-09-13
Publicado em 18 de Setembro de 2023 às 18:06
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