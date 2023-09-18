Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Boa Mesa CBN

Alimentação, glicose elevada e diabetes: nutricionista esclarece dúvidas

Ouça os comentários de Roberta Larica

Publicado em 18 de Setembro de 2023 às 18:06

Publicado em 

18 set 2023 às 18:06
Alimenta
Alimenta Crédito: Pixabay
Nesta edição do Boa Mesa CBN, a comentarista Roberta Larica responde às dúvidas dos ouvintes que envolvem temas de alimentação, glicose elevada e diabetes. Ouça a conversa completa!
Boa Mesa CBN - 18-09-13

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Luis Suárez fica fora da Copa do Mundo
Bielsa explica ausência de Suárez em convocação do Uruguai: Decidi pelo que considero melhor'
Escritora e produtora cultural Cora Made participa de encontro gratuito no Espaço Thelema
Escritora Cora Made fala sobre arte e produção cultural em evento gratuito no ES
Policiais chegaram ao endereço após denúncias de que homens armados suspeitos de invadir uma residência e ameaçar moradores teriam retornado ao local
PM recupera celular furtado de delegacia durante apreensão de arma em São Mateus

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados