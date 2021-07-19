Alimentação é aliada na saúde mental: ajuda na produção do hormônio do humor, do sono e outros

Nesta edição do Boa Mesa CBN, Roberta Larica ressalta a importância da relação entre nutrição e saúde mental. A nutricionista alerta que, com o aumento no consumo de medicações controladas na pandemia, como ansiolíticos e antidepressivos, é essencial que as pessoas que façam o uso desse tipo de medicamento tenham acompanhamento nutricional. "Isso tem muita relação com deficiência de nutrientes, como a vitamina D. Se confunde muito a deficiência de algumas vitaminas com sintomas que, muitas vezes, podem ser mal medicados", explica. Alimentação e saúde mental podem sim andar juntas. Ouça: