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Alimentação é aliada na saúde mental: ajuda na produção do hormônio do humor, do sono e outros

Ouça as orientações da nutricionista Roberta Larica

Publicado em 19 de Julho de 2021 às 17:40

Publicado em 

19 jul 2021 às 17:40
A alimentação como aliada da saúde mental
A alimentação como aliada da saúde mental Crédito: Freepik
Nesta edição do Boa Mesa CBN, Roberta Larica ressalta a importância da relação entre nutrição e saúde mental. A nutricionista alerta que, com o aumento no consumo de medicações controladas na pandemia, como ansiolíticos e antidepressivos, é essencial que as pessoas que façam o uso desse tipo de medicamento tenham acompanhamento nutricional. "Isso tem muita relação com deficiência de nutrientes, como a vitamina D. Se confunde muito a deficiência de algumas vitaminas com sintomas que, muitas vezes, podem ser mal medicados", explica. Alimentação e saúde mental podem sim andar juntas. Ouça:
Boa Mesa CBN - 19/07/2021
ENTENDA:
- Deficiência de nutrientes e vitaminas precursoras na produção de neurotransmissores como complexo B, magnésio e vitamina D estão relacionadas a sintomas de depressão, ansiedade, insônia, entres outros;
- A saúde intestinal também é importante já que 90% da serotonina (hormônio do 'humor') é produzida lá.

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