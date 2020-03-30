Alimentação: como evitar o desperdício em tempos de coronavírus

Em época de quarentena, diante do avanço nos casos de coronavírus pelo país, a recomendação é para que a população permaneça em casa. Com isso, ficar atenção à alimentação e redobrar cuidados com a higiene e escolher alimentos de alto teor nutricional são fundamentais. Mas nesta edição do Boa Mesa CBN a comentarista Roberta Larica vai além e traz uma dica fundamental para esse período: evitar o desperdício de alimentos.