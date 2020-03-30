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Alimentação: como evitar o desperdício em tempos de coronavírus

As dicas são da comentarista Roberta Larica

Publicado em 30 de Março de 2020 às 17:32

Publicado em 

30 mar 2020 às 17:32
Alimentação adequada ajuda no controle de doenças autoimunes Crédito: shutterstock
Em época de quarentena, diante do avanço nos casos de coronavírus pelo país, a recomendação é para que a população permaneça em casa. Com isso, ficar atenção à alimentação e redobrar cuidados com a higiene e escolher alimentos de alto teor nutricional são fundamentais. Mas nesta edição do Boa Mesa CBN a comentarista Roberta Larica vai além e traz uma dica fundamental para esse período: evitar o desperdício de alimentos.
Nesse cenário, é natural que as pessoas estejam cozinhando mais e saindo menos para fazer compras. Entre as dicas estão: reaproveitar alimentos, congelar o que for possível e também ficar atento ao poder nutricional das cascas. Que tal, por exemplo, reaproveitar a casca da abóbora para fazer um chips? Confira!
BOA MESA CBN - 30-03-20

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