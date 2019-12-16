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BOA MESA CBN

Afinal, glúten faz mal à saúde?

Nutricionista explica que a evolução da indústria da alimentação com base no trigo deve ser avaliada em conjunto

Publicado em 16 de Dezembro de 2019 às 19:26

Publicado em 

16 dez 2019 às 19:26
Pães e massas contêm glúten Crédito: Reprodução/Pixabay
Nesta edição do "Boa Mesa CBN" a comentarista Roberta Larica responde a uma das maiores dúvidas que cerca o mundo na nutrição: glúten faz mal à saúde? A comentarista nos deixou um recado envolvendo as principais dúvidas que envolvem o consumo de glúten e sob quais condições ele deve ser consumido. Roberta explica que, com a evolução da indústria, o trigo, principal componente com glúten, hoje tem quase 20% a mais de proteínas de maior digestão. Essas mudanças, ela explica, fazem com que o organismo tenha ainda mais dificuldade de quebrar essa proteína. Confira:
Boa Mesa CBN - 5.59s - 16-12-19.mp3

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