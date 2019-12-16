Afinal, glúten faz mal à saúde?

Nesta edição do "Boa Mesa CBN" a comentarista Roberta Larica responde a uma das maiores dúvidas que cerca o mundo na nutrição: glúten faz mal à saúde? A comentarista nos deixou um recado envolvendo as principais dúvidas que envolvem o consumo de glúten e sob quais condições ele deve ser consumido. Roberta explica que, com a evolução da indústria, o trigo, principal componente com glúten, hoje tem quase 20% a mais de proteínas de maior digestão. Essas mudanças, ela explica, fazem com que o organismo tenha ainda mais dificuldade de quebrar essa proteína. Confira: