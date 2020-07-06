Afinal, fazer dietas pode baixar a nossa imunidade?

O tema desta edição do Boa Mesa CBN foi motivado pela da dúvida do ouvinte João Rafael. Ele entrou em contato com a CBN Vitória pelos nossos canais de comunicação e disse que está fazendo dieta e passando por um processo de reeducação alimentar. Ele tinha 112 kg e, agora, tem 87 kg, e questiona: "afinal, a dieta pode baixar a imunidade do organismo?".
Em meio à pandemia do novo coronavírus, inclusive, especialistas já alertaram para a importância da imunidade. Assunto para Roberta Larica no quadro de hoje. A comentarista dá as dicas: "cortar alimentos, exceder no consumo de proteínas animais, beber pouca água, ficar longos períodos sem comer, exagerar na atividade física são erros comuns de quem busca emagrecer e que, muitas vezes, podem afetar a sua imunidade".
Acompanhe na íntegra: