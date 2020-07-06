Afinal, fazer dietas pode baixar a nossa imunidade?

O tema desta edição do Boa Mesa CBN foi motivado pela da dúvida do ouvinte João Rafael. Ele entrou em contato com a CBN Vitória pelos nossos canais de comunicação e disse que está fazendo dieta e passando por um processo de reeducação alimentar. Ele tinha 112 kg e, agora, tem 87 kg, e questiona: "afinal, a dieta pode baixar a imunidade do organismo?".