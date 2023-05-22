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Boa Mesa CBN

Açúcar ou adoçante: entenda os seus tipos e diferenças

As dicas são da comentarista Roberta Larica

Publicado em 22 de Maio de 2023 às 17:56

Publicado em 

22 mai 2023 às 17:56
Açucar
Açúcar Crédito: Pixabay
Na última semana, uma nova diretriz da Organização Mundial da Saúde (OMS) desaconselhou o uso de adoçantes artificiais no lugar do açúcar como uma forma de controle de peso. Isso porque, embora sejam vendidos como opções com menos calorias, estudos analisados pela organização não comprovaram benefícios na redução da gordura em adultos e crianças a longo prazo. Porém, nem sempre é fácil largar um hábito, e a praticidade do adoçante junto à presença em todos os estabelecimentos, do restaurante ao café no escritório, podem deixar ainda mais difícil. Só que eles não são todos iguais e conhecê-los pode minimizar os riscos à saúde e ajudar a encontrar a melhor opção para cada objetivo. Roberta Larica explica, nesta edição do Boa Mesa CBN, como substituir o adoçante e conta os que fazem menos mal á saúde. Ouça a conversa completa!
Boa Mesa CBN - 22-05-23

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