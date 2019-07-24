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BOA FORMA CBN

Saiba os motivos para não fugir dos treinos de pernas

Publicado em 24 de Julho de 2019 às 19:55

Publicado em 

24 jul 2019 às 19:55
Exercício físico Crédito: Pixabay/Divulgação
Para os amantes da atividade física existe a mística de "pular" o treino de pernas, ou negligenciar essa atividade. Nesta edição do "Boa Forma CBN", o comentarista Roque Luz explica a importância do treino de pernas e analisa quais são os melhores exercícios que você pode praticar visando ao fortalecimento das pernas. "Amado por uns e odiado por outros, o agachamento, por exemplo, pode ser uma alternativa para quem deseja fortalecer as pernas", explica. Confira:
Boa Forma CBN - 24-07-19.mp3
Dicas para não errar:
- Pratique os exercícios livre, como os agachamentos, com peso ou sem. 
- Treine a amplitude do movimento, se esforçando para ir ao potencial do músculo.
- Faça variação de carga, pois isso interfere diretamente no ganho muscular.
- Lembre do conjunto de músculos das pernas: posteriores e anteriores.

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