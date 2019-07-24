Saiba os motivos para não fugir dos treinos de pernas

Para os amantes da atividade física existe a mística de "pular" o treino de pernas, ou negligenciar essa atividade. Nesta edição do "Boa Forma CBN", o comentarista Roque Luz explica a importância do treino de pernas e analisa quais são os melhores exercícios que você pode praticar visando ao fortalecimento das pernas. "Amado por uns e odiado por outros, o agachamento, por exemplo, pode ser uma alternativa para quem deseja fortalecer as pernas", explica. Confira: