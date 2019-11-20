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BOA FORMA CBN

Respiração profunda e seu potencial para auxiliar na atividade física

Respirar corretamente também acaba influenciando para amenizar quadros de ansiedade

Publicado em 20 de Novembro de 2019 às 20:04

Publicado em 

20 nov 2019 às 20:04
Força e respiração Crédito: Pixabay
 
A respiração não pode ser ignorada. Nem por ser um movimento muscular espontâneo, mas por ocupar um papel fundamental durante a prática da atividade física. Esta é a análise do comentarista Roque Luz, nesta edição do "Boa Forma CBN". Roque destaca que, durante a atividade física, o corpo precisa de uma ventilação maior, especialmente nos exercícios mais intensos e, por isso, a respiração precisa ser adequada. A respiração, além disso, pode ter papel terapêutico e até auxiliar no combate à ansiedade. Confira:
BOA FORMA CBN - 21-11-19
 

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