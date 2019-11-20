Respiração profunda e seu potencial para auxiliar na atividade física

A respiração não pode ser ignorada. Nem por ser um movimento muscular espontâneo, mas por ocupar um papel fundamental durante a prática da atividade física. Esta é a análise do comentarista Roque Luz, nesta edição do "Boa Forma CBN". Roque destaca que, durante a atividade física, o corpo precisa de uma ventilação maior, especialmente nos exercícios mais intensos e, por isso, a respiração precisa ser adequada. A respiração, além disso, pode ter papel terapêutico e até auxiliar no combate à ansiedade. Confira: