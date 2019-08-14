Quais podem ser os melhores exercícios de acordo com meu biotipo?

Você sabia que existem exercícios físicos indicados especificamente para o seu tipo de corpo? Eles são voltados para as necessidades do biotipo corporal ectomorfo, endomorfo ou mesomorfo. Nesta quinta-feira, Roque Luz explica a diferença entre os biotipos e aponta as atividades mais indicadas para cada um deles. Acompanhe!
Boa Forma CBN - 14-08-19.mp3
TIPOS DE CORPO:
ECTOMORFO: típico de pessoa alta, magra, com peitoral plano e dificuldade de ganhar massa muscular;
ENDOMORFO: caracterizado pela baixa estatura, pela forma arredondada, cintura e quadris largos, e pela maior facilidade em ganhar massa muscular;
MESOMORFO: biotipo intermediário, é o geneticamente mais favorecido, caracterizado como corpo de atleta.
ATIVIDADES INDICADAS:
ECTOMORFO: resistência cardiorrespiratória e leveza;
ENDOMORFO: modalidades de força;
MESOMORFO: ganho de tônus muscular e queima de gordura.