Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Boa Forma CBN

Quais podem ser os melhores exercícios de acordo com meu biotipo?

Nesta quinta-feira, o comentarista Roque Luz explica a diferença entre os biotipos e aponta as atividades mais indicadas para cada um deles

Publicado em 14 de Agosto de 2019 às 19:04

Publicado em 

14 ago 2019 às 19:04
Você sabia que existem exercícios físicos indicados especificamente para o seu tipo de corpo? Eles são voltados para as necessidades do biotipo corporal ectomorfo, endomorfo ou mesomorfo. Nesta quinta-feira, Roque Luz explica a diferença entre os biotipos e aponta as atividades mais indicadas para cada um deles. Acompanhe!
Boa Forma CBN - 14-08-19.mp3
TIPOS DE CORPO:
ECTOMORFO: típico de pessoa alta, magra, com peitoral plano e dificuldade de ganhar massa muscular;
ENDOMORFO: caracterizado pela baixa estatura, pela forma arredondada, cintura e quadris largos, e pela maior facilidade em ganhar massa muscular;
MESOMORFO: biotipo intermediário, é o geneticamente mais favorecido, caracterizado como corpo de atleta.
ATIVIDADES INDICADAS:
ECTOMORFO: resistência cardiorrespiratória e leveza;
ENDOMORFO: modalidades de força;
MESOMORFO: ganho de tônus muscular e queima de gordura.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Chrigor Lisboa
Caso Chrigor: quais os sintomas de hemorragia digestiva?
Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados