Prática da musculação ajuda no combate à depressão e ansiedade

Já é de amplo conhecimento que a prática de exercícios é essencial para uma boa saúde física do corpo humano, mas poucas pessoas sabem que a vida fitness também contribui para combater a depressão e a ansiedade. Um estudo publicado no periódico da Associação Médica dos Estados Unidos comprovou que a prática de musculação pode ajudar no tratamento da depressão, considerada a doença do século XXI pela Organização Mundial da Saúde (OMS).