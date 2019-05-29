Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

BOA FORMA CBN

Prática da musculação ajuda no combate à depressão e ansiedade

É o que aponta estudos científicos da área e quem detalha é o comentarista Roque Luz

Publicado em 29 de Maio de 2019 às 17:36

Publicado em 

29 mai 2019 às 17:36
Já é de amplo conhecimento que a prática de exercícios é essencial para uma boa saúde física do corpo humano, mas poucas pessoas sabem que a vida fitness também contribui para combater a depressão e a ansiedade. Um estudo publicado no periódico da Associação Médica dos Estados Unidos comprovou que a prática de musculação pode ajudar no tratamento da depressão, considerada a doença do século XXI pela Organização Mundial da Saúde (OMS).
Hoje, no quadro Boa Forma CBN, Roque Luz explica como o sedentarismo contribui para a deterioração da saúde da mente e explica como a atividade física ajuda no combate à depressão e ansiedade. Além disso, ter uma vida fitness também pode proporcionar melhorias no humor, no equilíbrio e principalmente na auto estima. Acompanhe!
Boa Forma CBN - 29-05-19.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Bruno Passoni, Leila Marchesi, Haiane Rocha (MP) e Marcello Moraes
Rock’n roll marca celebração de Dia do Mídia da Rede Gazeta em Vitória
Imagem de destaque
Polícia de NY investiga vídeos de homens saindo do sistema de esgoto da cidade
Novo Tiggo 8 Pro PHEV 2027
Caoa Chery Tiggo 7 e Tiggo 8 PHEV ficam até R$ 40 mil mais baratos na linha 2027

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados