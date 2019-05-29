Prática da musculação ajuda no combate à depressão e ansiedade

Já é de amplo conhecimento que a prática de exercícios é essencial para uma boa saúde física do corpo humano, mas poucas pessoas sabem que a vida fitness também contribui para combater a depressão e a ansiedade. Um estudo publicado no periódico da Associação Médica dos Estados Unidos comprovou que a prática de musculação pode ajudar no tratamento da depressão, considerada a doença do século XXI pela Organização Mundial da Saúde (OMS).
Hoje, no quadro Boa Forma CBN, Roque Luz explica como o sedentarismo contribui para a deterioração da saúde da mente e explica como a atividade física ajuda no combate à depressão e ansiedade. Além disso, ter uma vida fitness também pode proporcionar melhorias no humor, no equilíbrio e principalmente na auto estima. Acompanhe!
Boa Forma CBN - 29-05-19.mp3