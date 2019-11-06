Postura: atenção com a posição que você fica na maior parte do dia

O tempo que a pessoa passa sentada, no escritório, em frente ao computador, pode dizer muito como ela será no futuro. Pesquisadores do Reino Unido realizaram um projeto chamado de The Work Colleague of The Future (o colega de trabalho do futuro, em tradução livre). Eles criaram uma impressão artística do “funcionário padrão” que existirá daqui duas décadas. A obra, chamada de Emma, foi moldada segundo informações obtidas sobre trabalhadores que vivem na França, na Alemanha e no Reino Unido. Após analisarem os dados de 3 mil funcionários, eles descobriram que ao menos metade sofria com dor nos olhos. Além disso, descobriram que 48% tinham dor nas costas e/ou dor de cabeça frequentemente. Este é o tema do Boa Forma CBN desta quarta-feira (06) com o comentarista Roque Luz. Confira: