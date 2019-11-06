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BOA FORMA CBN

Postura: atenção com a posição que você fica na maior parte do dia

Até mesmo a circulação sanguínea pode ser afetada com a postura

Publicado em 06 de Novembro de 2019 às 20:24

Publicado em 

06 nov 2019 às 20:24
Trabalho durante muitas horas sentado: atenção com a postura Crédito: Reprodução/Pixabay
O tempo que a pessoa passa sentada, no escritório, em frente ao computador, pode dizer muito como ela será no futuro. Pesquisadores do Reino Unido realizaram um projeto chamado de The Work Colleague of The Future (o colega de trabalho do futuro, em tradução livre). Eles criaram uma impressão artística do “funcionário padrão” que existirá daqui duas décadas. A obra, chamada de Emma, foi moldada segundo informações obtidas sobre trabalhadores que vivem na França, na Alemanha e no Reino Unido. Após analisarem os dados de 3 mil funcionários, eles descobriram que ao menos metade sofria com dor nos olhos. Além disso, descobriram que 48% tinham dor nas costas e/ou dor de cabeça frequentemente. Este é o tema do Boa Forma CBN desta quarta-feira (06) com o comentarista Roque Luz. Confira:
Boa Forma CBN - 06-11-19
 

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