Não ignore os benefícios do treino regenerativo

Após um período de treinos intensos, seja para atletas profissionais ou amadores, o corpo precisa de um período de reparação, para que retorne às condições normais e possa absorver todos os benefícios do exercício sem sobrecarregar o organismo. Esse é o assunto de Roque Luz, no "Boa Forma CBN". O comentarista fala sobre a importância dos treinos regenerativos e aponta as principais dicas para os ouvintes. "Quando o corpo recebe muito estímulo isso pode desencadear problemas". Acompanhe!