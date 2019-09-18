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BOA FORMA CBN

Não ignore os benefícios do treino regenerativo

Quem pratica corrida costuma utilizar mais o treino para restabelecer a capacidade física. Mas isso não deve ser ignorado por nenhuma outra pessoa

Publicado em 18 de Setembro de 2019 às 20:23

Publicado em 

18 set 2019 às 20:23
Corrida de rua: treino de regeneração sempre é indicado Crédito: Fernando Madeira
Após um período de treinos intensos, seja para atletas profissionais ou amadores, o corpo precisa de um período de reparação, para que retorne às condições normais e possa absorver todos os benefícios do exercício sem sobrecarregar o organismo. Esse é o assunto de Roque Luz, no "Boa Forma CBN". O comentarista fala sobre a importância dos treinos regenerativos e aponta as principais dicas para os ouvintes. "Quando o corpo recebe muito estímulo isso pode desencadear problemas". Acompanhe!
Boa Forma CBN - 18-09-19.mp3

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