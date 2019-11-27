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Não desanime! Saiba como ter motivação nos treinos no final de ano

Confira as orientações do professor Roque Luz

Publicado em 27 de Novembro de 2019 às 20:30

Publicado em 

27 nov 2019 às 20:30
A festa: final de ano tem Natal e Ano Novo Crédito: Divulgação
Final de ano chegando e você, de alguma forma, já está naquele desânimo e não consegue mais passar parte da academia ou já deixou seu treino físico pra lá? Pois nesta edição do Boa Forma CBN a dica do comentarista Roque Luz é: como ter motivação. Entre as dicas do comentarista estão: escreva, literalmente, suas metas para a próxima temporada; desafie-se; procure alternativas possíveis e elimine da sua agenda aquilo que não deu certo - e não te mobilizou - nos últimos meses. Confira:
Boa Forma CBN - 27-11-19

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