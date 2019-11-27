Não desanime! Saiba como ter motivação nos treinos no final de ano

Final de ano chegando e você, de alguma forma, já está naquele desânimo e não consegue mais passar parte da academia ou já deixou seu treino físico pra lá? Pois nesta edição do Boa Forma CBN a dica do comentarista Roque Luz é: como ter motivação. Entre as dicas do comentarista estão: escreva, literalmente, suas metas para a próxima temporada; desafie-se; procure alternativas possíveis e elimine da sua agenda aquilo que não deu certo - e não te mobilizou - nos últimos meses. Confira: