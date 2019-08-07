Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

MUDANÇA DE HÁBITO

Mini-hábito de ir à academia é capaz de mudar uma rotina ocupada

A ouvinte Andressa Alves entrou em contato com a CBN Vitória relatando a importância dos ensinamentos da comentarista Roque Luz para sua vida

Publicado em 07 de Agosto de 2019 às 16:39

Publicado em 

07 ago 2019 às 16:39
Boa Forma CBN: a ouvinte Andressa Alves comprovou que é possível associar a prática de exercícios à rotina Crédito: Acervo pessoal
Nesta edição do "Boa Forma CBN", o comentarista Roque Luz traz um exemplo prático de que, com determinação, força e boa vontade é possível, sim, mudar o nosso estilo de vida. O tema conta com a participação da ouvinte Andressa Alves que, na última semana, entrou em contato com a CBN relatando a importância dos ensinamentos do quadro para a vida dela.
Qual o desejo de Andressa? Sua meta é perder peso e, há dois anos, ouvindo as orientações do comentarista, passou a frequentar a academia e separar, ao menos, 30 minutos do seu dia, durante o horário de almoço, para se exercitar. A dica principal que ela destaca são os chamados “mini-hábitos”.
A dica de acrescentar ao dia a dia pequenas tarefas que ajudem nesse processo de emagrecimento é a destacada por Andressa. “Perder peso não é fácil, mas estou na luta”, brinca. Hoje, além dos 30 minutos durante o horário de almoço, ela também frequenta a academia de 17h às 19h. A ordem, segundo ela, é não perder a força de vontade. 
Roque Luz lembra que essa é a brecha que devemos começar a procurar na nossa rotina para inserir a atividade física. "O mini-hábito é transformador pois nos faz começar a perceber que podemos mais, que há possibilidade de cuidar de nós mesmos. E isso pode aumentar quando começar a inserir nisso o planejamento". Ouça o quadro na íntegra:
Boa Forma CBN - 07-08-19

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados