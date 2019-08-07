Mini-hábito de ir à academia é capaz de mudar uma rotina ocupada

Boa Forma CBN: a ouvinte Andressa Alves comprovou que é possível associar a prática de exercícios à rotina Crédito: Acervo pessoal

Nesta edição do "Boa Forma CBN", o comentarista Roque Luz traz um exemplo prático de que, com determinação, força e boa vontade é possível, sim, mudar o nosso estilo de vida. O tema conta com a participação da ouvinte Andressa Alves que, na última semana, entrou em contato com a CBN relatando a importância dos ensinamentos do quadro para a vida dela.

Qual o desejo de Andressa? Sua meta é perder peso e, há dois anos, ouvindo as orientações do comentarista, passou a frequentar a academia e separar, ao menos, 30 minutos do seu dia, durante o horário de almoço, para se exercitar. A dica principal que ela destaca são os chamados “mini-hábitos”.

A dica de acrescentar ao dia a dia pequenas tarefas que ajudem nesse processo de emagrecimento é a destacada por Andressa. “Perder peso não é fácil, mas estou na luta”, brinca. Hoje, além dos 30 minutos durante o horário de almoço, ela também frequenta a academia de 17h às 19h. A ordem, segundo ela, é não perder a força de vontade.

Roque Luz lembra que essa é a brecha que devemos começar a procurar na nossa rotina para inserir a atividade física. "O mini-hábito é transformador pois nos faz começar a perceber que podemos mais, que há possibilidade de cuidar de nós mesmos. E isso pode aumentar quando começar a inserir nisso o planejamento". Ouça o quadro na íntegra: