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BOA FORMA CBN

Gripei: tudo bem treinar com a imunidade em baixa?

Nesta edição do Boa Forma CBN, o comentarista Roque Luz alerta que é necessário respeitar os limites do organismo e investir numa boa recuperação

Publicado em 10 de Julho de 2019 às 19:37

Publicado em 

10 jul 2019 às 19:37
Você é do tipo que adora fazer exercícios e não perde um treino por nada? Essa pode ser a opção de muitas pessoas, entretanto, quando as temperaturas abaixam e você é acometido por uma gripe ou um resfriado de leve é necessário ter atenção sobre o organismo para não colocar a saúde em dia. O alerta é do comentarista Roque Luz, nesta edição do Boa Forma CBN. Roque alerta que é necessário respeitar os limites do organismo e investir numa boa recuperação. Nada de “testar” o organismo. Fazer atividades de impacto mais baixo, conforme o estado de saúde, também pode ser uma opção - mas, sempre, moderada. Confira!
Boa Forma CBN - 10-07-19.mp3

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