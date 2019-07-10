Gripei: tudo bem treinar com a imunidade em baixa?

Você é do tipo que adora fazer exercícios e não perde um treino por nada? Essa pode ser a opção de muitas pessoas, entretanto, quando as temperaturas abaixam e você é acometido por uma gripe ou um resfriado de leve é necessário ter atenção sobre o organismo para não colocar a saúde em dia. O alerta é do comentarista Roque Luz, nesta edição do Boa Forma CBN. Roque alerta que é necessário respeitar os limites do organismo e investir numa boa recuperação. Nada de “testar” o organismo. Fazer atividades de impacto mais baixo, conforme o estado de saúde, também pode ser uma opção - mas, sempre, moderada. Confira!