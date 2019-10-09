Excesso de exercícios leva a alterações negativas em órgãos vitais

Nesta edição do "Boa Forma CBN", o comentarista Roque Luz traz um importante alerta aos ouvintes: a prática de exercícios físicos intensos sem o tempo de recuperação adequado provoca alterações negativas em estruturas vitais do organismo, como coração, fígado e sistema nervoso central. A pesquisa é desenvolvida na Universidade de São Paulo (USP), em Ribeirão Preto.

O estudo apontou que antes, já era sabido que esse tipo de treinamento intenso sem intervalos necessários levava à síndrome do overtraining, desencadeando sintomas como depressão, insônia, irritabilidade, queda na imunidade, perda de apetite e de peso. O trabalho mostra que os prejuízos vão além da queda do rendimento. Confira: