Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

BOA FORMA CBN

Excesso de exercícios leva a alterações negativas em órgãos vitais

Treinamento intenso tem reflexos no organismo. Saiba como identificar

Publicado em 09 de Outubro de 2019 às 19:40

Publicado em 

09 out 2019 às 19:40
Malhação: atenção à sobrecarga Crédito: Divulgação
Nesta edição do "Boa Forma CBN", o comentarista Roque Luz traz um importante alerta aos ouvintes: a prática de exercícios físicos intensos sem o tempo de recuperação adequado provoca alterações negativas em estruturas vitais do organismo, como coração, fígado e sistema nervoso central. A pesquisa é desenvolvida na Universidade de São Paulo (USP), em Ribeirão Preto.
O estudo apontou que antes, já era sabido que esse tipo de treinamento intenso sem intervalos necessários levava à síndrome do overtraining, desencadeando sintomas como depressão, insônia, irritabilidade, queda na imunidade, perda de apetite e de peso. O trabalho mostra que os prejuízos vão além da queda do rendimento. Confira:
Boa Forma CBN - 09-10-19

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Torneio Monte Líbano de Beach Tennis
Torneio de Beach Tennis movimenta a Curva da Jurema a partir desta quarta-feira (03)
Imagem de destaque
DNIT-ES publica edital de supervisão das obras de duplicação da BR 262
Tiago Emerich completou os 42 quilômetros da Maratona do Rio em 2025
Triatleta capixaba pedala 500 km saindo do ES para correr a Maratona do Rio

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados