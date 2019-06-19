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BOA FORMA CBN

Entenda como o inverno altera o metabolismo do seu corpo

Publicado em 19 de Junho de 2019 às 20:18

Publicado em 

19 jun 2019 às 20:18
Chuva na Orla de Camburi, em Vitória Crédito: Internauta | Gazeta Online
 
O inverno começa em 21 de junho, próxima sexta-feira. E com a queda das temperaturas, não é fácil para a maioria das pessoas, manter o ritmo das atividades físicas. Levantar cedo, num tempo mais ameno, para ir à academia, por exemplo, pode não ser a preferência de muitas pessoas. Pensando nisto, nesta edição do Boa Forma CBN o comentarista Roque Luz esclarece como o inverno altera o nosso metabolismo e como se programar mentalmente para encarar a nova estação. Confira:
BOA FORMA CBN - 19-06-19.mp3

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