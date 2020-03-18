Em época de prevenção ao coronavírus, saiba como se exercitar em casa

As academias, em virtude da pandemia de coronavírus, mudaram os hábitos internos visando maior higienização dos espaços. Com isso, acontece a redução da capacidade das aulas coletivas e até disponibilização de aplicativos para a prática de atividades em casa. Em tempos de isolamento, a manutenção da atividade física pode ser um modo de preservar a saúde física e mental. No Boa Forma CBN desta quarta-feira (18), Roque Luz nos explica como praticar exercícios em casa e cuidar do corpo. Acompanhe!