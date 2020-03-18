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BOA FORMA CBN

Em época de prevenção ao coronavírus, saiba como se exercitar em casa

Acompanhe também a avaliação que Roque Luz faz da sua passagem pelo quadro "Boa Forma" no CBN Cotidiano

Publicado em 18 de Março de 2020 às 20:30

Publicado em 

18 mar 2020 às 20:30
Exercícios físicos em casa: destaque Crédito: Pixabay
As academias, em virtude da pandemia de coronavírus, mudaram os hábitos internos visando maior higienização dos espaços. Com isso, acontece a redução da capacidade das aulas coletivas e até disponibilização de aplicativos para a prática de atividades em casa. Em tempos de isolamento, a manutenção da atividade física pode ser um modo de preservar a saúde física e mental. No Boa Forma CBN desta quarta-feira (18), Roque Luz nos explica como praticar exercícios em casa e cuidar do corpo. Acompanhe!
Boa Forma CBN - 18-03-20

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