Desafios para perder peso em grupo promovem a solidariedade

Perder peso é um desafio da maior parte das pessoas. Correto? Mas nesta edição do Boa Forma CBN o comentarista Roque Luz vai destacar uma iniciativa que vai chamar a atenção dos ouvintes. No município da Serra, aproximadamente 70 pessoas se uniram para um desafio que, além de promover a qualidade de vida, também faz o bem a outras pessoas. Juntos, eles toparam perder peso até o dia 19 de dezembro, e a cada quilo perdido vão doar um quilo de alimento não perecível a uma instituição carente. Quem participa da conversa é o coordenador do Programa de Orientação ao Exercício Físico (Proef), Claudino Rodrigues Junior.