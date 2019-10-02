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BOA FORMA CBN

Desafios para perder peso em grupo promovem a solidariedade

Moradores vão doar alimentos a cada quilo perdido

Publicado em 02 de Outubro de 2019 às 20:45

Publicado em 

02 out 2019 às 20:45
Aulas em conjunto dão estímulo diferenciado Crédito: Guilherme Ferrari
Perder peso é um desafio da maior parte das pessoas. Correto? Mas nesta edição do Boa Forma CBN o comentarista Roque Luz vai destacar uma iniciativa que vai chamar a atenção dos ouvintes. No município da Serra, aproximadamente 70 pessoas se uniram para um desafio que, além de promover a qualidade de vida, também faz o bem a outras pessoas. Juntos, eles toparam perder peso até o dia 19 de dezembro, e a cada quilo perdido vão doar um quilo de alimento não perecível a uma instituição carente. Quem participa da conversa é o coordenador do Programa de Orientação ao Exercício Físico (Proef), Claudino Rodrigues Junior.
Ouça:
Boa Forma CBN - 02-10-19
Ao longo deste período, eles receberão orientação nutricional e farão pesagens para acompanhamento. A ideia também é que um aluno incentive o outro na mudança de hábitos e na manutenção de uma rotina alimentar saudável. Mês a mês, eles serão acompanhados por uma nutricionista e um professor de Educação Física da equipe de profissionais do Proef. No encerramento, todos farão doações de acordo com a quantidade de peso perdida por cada participante. As instituições que receberão a doação ainda serão definidas.
 

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