Dê mais potencial para atividade física com modais compartilhados

O ‘boom’ das bicicletas e patinetes compartilhados pode ser uma aliado para a saúde, e um estímulo não só para o desenvolvimento dos transportes alternativos, mas também para o bem estar. Nesta quarta-feira, Roque Luz ensina como unir seu deslocamento diário com a atividade física e potencializar o benefício das bicicletas e patinetes.
Além de desenvolver o bem estar, a prática melhora os índices de colesterol e de glicemia e ajuda na circulação sanguínea. O exercício ainda tem pouco impacto nas articulações, aumenta a resistência muscular e aumenta o fôlego. Acompanhe:
Boa Forma CBN - 05-06-19.mp3