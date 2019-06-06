Dê mais potencial para atividade física com modais compartilhados

O ‘boom’ das bicicletas e patinetes compartilhados pode ser uma aliado para a saúde, e um estímulo não só para o desenvolvimento dos transportes alternativos, mas também para o bem estar. Nesta quarta-feira, Roque Luz ensina como unir seu deslocamento diário com a atividade física e potencializar o benefício das bicicletas e patinetes.