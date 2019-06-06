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BOA FORMA CBN

Dê mais potencial para atividade física com modais compartilhados

Publicado em 05 de Junho de 2019 às 22:31

Publicado em 

05 jun 2019 às 22:31
No calçadão: reforce sua atividade física Crédito: Vitor Jubini
O ‘boom’ das bicicletas e patinetes compartilhados pode ser uma aliado para a saúde, e um estímulo não só para o desenvolvimento dos transportes alternativos, mas também para o bem estar. Nesta quarta-feira, Roque Luz ensina como unir seu deslocamento diário com a atividade física e potencializar o benefício das bicicletas e patinetes.
 
Além de desenvolver o bem estar, a prática melhora os índices de colesterol e de glicemia e ajuda na circulação sanguínea. O exercício ainda tem pouco impacto nas articulações, aumenta a resistência muscular e aumenta o fôlego. Acompanhe:
Boa Forma CBN - 05-06-19.mp3

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