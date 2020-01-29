CrossFit: tudo que você precisa saber sobre a modalidade

Márcio Santos: crossfit Crédito: Reprodução

Você já passou pela rua e observou pessoas se exercitando com o uso de pneus, cordas e realizando treinos "inusitados"? Neste "Boa Forma CBN", o comentarista Roque Luz fala sobre o Crossfit com a participação de Marcio Santos, professor de Educação Física e treinor de CrossFit.

Na conversa, detalhes sobre o que a prática e os benefícios da modalidade.

Melhorar o condicionamento físico, ganhar uma melhor forma física de maneira eficiente e trabalhar a mobilidade muscular são alguns dos destaques apontados pelo especialista. E, você, tem dúvidas sobre a mobilidade? Confira a conversa: