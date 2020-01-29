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BOA FORMA CBN

CrossFit: tudo que você precisa saber sobre a modalidade

Ouça o quadro "Boa Forma CBN" e saiba mais sobre os princípios que caracterizam o crossfit

Publicado em 29 de Janeiro de 2020 às 20:18

Publicado em 

29 jan 2020 às 20:18
Márcio Santos: crossfit Crédito: Reprodução
Você já passou pela rua e observou pessoas se exercitando com o uso de pneus, cordas e realizando treinos "inusitados"? Neste "Boa Forma CBN", o comentarista Roque Luz fala sobre o Crossfit com a participação de Marcio Santos, professor de Educação Física e treinor de CrossFit.
Na conversa, detalhes sobre o que a prática e os benefícios da modalidade. 
Melhorar o condicionamento físico, ganhar uma melhor forma física de maneira eficiente e trabalhar a mobilidade muscular são alguns dos destaques apontados pelo especialista. E, você, tem dúvidas sobre a mobilidade? Confira a conversa:
Boa Forma CBN - 29-01-20.mp3

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