Crossfit e CrossTraining: as preferências para remodelar o corpo

O tema desta edição do Boa Forma CBN foi motivado por meio da participação da ouvinte Poliana. Ela ainda não pratica as atividades de Crossfit e CrossTraining, entretanto tem percebido uma movimentação por parte de amigos e conhecidos, de forma empolgada, para realizar essas atividades? Mas, afinal, elas valem a pena? São indicadas para quais tipos de pessoas? Tema para o comentarista Roque Luz, nesta edição do Boa Forma CBN. O Crosstraining, por exemplo, é uma modalidade fitness que combina atividades diferentes para melhorar condicionamento e definição muscular. Confira!