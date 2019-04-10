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Boa Forma CBN

Crossfit e CrossTraining: as preferências para remodelar o corpo

Mas, afinal, elas valem a pena? São indicadas para quais tipos de pessoas? Tema para o comentarista Roque Luz, nesta edição do Boa Forma CBN

Publicado em 10 de Abril de 2019 às 18:26

Publicado em 

10 abr 2019 às 18:26
O tema desta edição do Boa Forma CBN foi motivado por meio da participação da ouvinte Poliana. Ela ainda não pratica as atividades de Crossfit e CrossTraining, entretanto tem percebido uma movimentação por parte de amigos e conhecidos, de forma empolgada, para realizar essas atividades? Mas, afinal, elas valem a pena? São indicadas para quais tipos de pessoas? Tema para o comentarista Roque Luz, nesta edição do Boa Forma CBN. O Crosstraining, por exemplo, é uma modalidade fitness que combina atividades diferentes para melhorar condicionamento e definição muscular. Confira!
Boa Forma CBN - 10-04-19.mp3

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