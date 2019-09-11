Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

BOA FORMA CBN

Comportamento errado na academia atrapalha no ganho de resultados

Até mesmo a frequência com que se responde as mensagens de celular pode atrapalhar o treino

Publicado em 11 de Setembro de 2019 às 20:39

Publicado em 

11 set 2019 às 20:39
Malhar: comportamento pode atrapalhar resultados Crédito: Divulgação
Nesta edição do "Boa Forma CBN", o comentarista Roque Luz fala sobre o “roteiro” para aqueles que não desejam enfrentar problemas durante o treino na academia. Afinal, um simples descuido no comportamento pode prejudicar o planejamento feito para alcançar a boa forma. Ouça as explicações:
Boa Forma CBN - 11-09-19
AS ORIENTAÇÕES:
- Evite levar o telefone pra ficar resolvendo problemas do trabalho ou de casa enquanto treina! “Na hora do cinema ninguém faz isso”, explica Roque;
 
- Achar que treinar cardio (correr ou pedalar) é o suficiente para os membros inferiores! “Daí a pessoa só pega peso na musculação para exercícios de tronco”, exemplifica;
- Negligenciar exercícios de mobilidade e flexibilidade achando que não há necessidade.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como crime cometido por madrasta foi desmascarado quase 50 anos depois com revelação de segredo
Motorista de Uber
Um termômetro do que é aceitável, desejável ou ultrapassado nas relações de trabalho
Imagem de destaque
Crime organizado na Faria Lima: por que fintechs viraram meio 'fácil' de lavar dinheiro?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados