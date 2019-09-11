Comportamento errado na academia atrapalha no ganho de resultados

Nesta edição do "Boa Forma CBN", o comentarista Roque Luz fala sobre o “roteiro” para aqueles que não desejam enfrentar problemas durante o treino na academia. Afinal, um simples descuido no comportamento pode prejudicar o planejamento feito para alcançar a boa forma. Ouça as explicações:
Boa Forma CBN - 11-09-19
AS ORIENTAÇÕES:
- Evite levar o telefone pra ficar resolvendo problemas do trabalho ou de casa enquanto treina! “Na hora do cinema ninguém faz isso”, explica Roque;
- Achar que treinar cardio (correr ou pedalar) é o suficiente para os membros inferiores! “Daí a pessoa só pega peso na musculação para exercícios de tronco”, exemplifica;
- Negligenciar exercícios de mobilidade e flexibilidade achando que não há necessidade.